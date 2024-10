Eesti valminud film valiti maailma suurima dokfilmifestivali võistlusprogrammi

Läti režissöör Viesturs Kairišsi linateos annab edasi Piirissaare kultuuri ja elutunnetust. "Film on inspireeritud ajast ja ruumist, milles iidsed kombed ja kogukonnad peegeldavad meie kaasaegse maailma reaalsust. Sümboolsesse keskkonda kehastunud kultuurikonfliktid tekitavad omavahel sidemeid ning panevad mõtlema nii kaasaegse konflikti tunnetuse ja selle muutumatu olemuse, aga ka võimaliku harmoonia ja kooseksisteerimise üle," selgitas režissöör.

Piirissaar on tilluke Eestile kuuluv saar Peipsi järves, otse Venemaa piiril. Ligi 300 aastat tagasi asusid sinna vene vanausulised, kes põgenesid õigeusu kiriku reformide ja tsaaririigi halastamatu tagakiusamise eest. Filmi ühe produtsendi, Olga Hartšuki sõnul, näitab maineka filmifestivali võistluskategooriasse jõudmine, et, lugu Piirissaare erilisest kogukonnast on inimesi puudutanud.

Filmi "Eluteelised" režissöör on Viesturs Kairišs. Operaatorid Wojciech Staroń, Tomek Pawlik, monteerija Andres Hallik, helilooja Juris Vaivods, helirežissöör Leonid Bragin. Filmi produtsendid on Esko Rips ja Olga Hartšuk.

Eesti vaatajad on filmi "Eluteelised" saanud näha kevadel Tartus esilinastunud lühifilmikogumikus "Metsik lõuna", mis on Eesti kinolevis kogunud üle 1500 vaataja. Filmikogumik koosneb nelja kodumaise ja nelja välismaise režissööri nägemusest, mis kaardistavad elu Tartus ja Lõuna-Eestis vahetult enne 2024. aastat.