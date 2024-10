Xandi Van Dijk uuest orkestrist: kas nüüd või mitte kunagi

Lõuna-Aafrika Vabariigi muusik Xandi van Dijk pani koos mõttekaaslastega kokku orkestri Viimsi Sinfonietta. Koos ERSO orkestrantidega saavad selles esinemiskogemuse ka muusikaakadeemia tudengid.

Kunstilise juhi sõnul on selline residentkollektiiv mujal maailmas hästi tuntud formaat. Orkestrile pakub peavarju Viimsi Artium, kus pühapäeval toimub ka avakontsert.

"Julgus on õige sõna. See on midagi, millele ma olen kaua mõelnud ja ammu tahtnud teha ja ma otsustasin, et kas nüüd või mitte kunagi. Ja hoolimata eelarvekärbetest ja muust otsustasime selle kontserdi siiski anda," selgitas Van Dijk.

"Milliseks Sinfonietta kujuneb, ei saa praegu veel öelda, esimesel kontserdil on ta just selline. Professionaalid ja tudengid teevad koos kõrgetasemelist muusikat," lisas ta.