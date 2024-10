Tallinna Linnateatri direktor: pusamüügiga teatrite olukorda ei päästa

Seda, milline Tallinna Linnateatri järgmise aasta eelarve täpselt on, teatri direktor Mihkel Kübar veel ei tea. Küll aga mõeldakse tema sõnul pidevalt sellele, kuidas teatri omatulu kasvatada. "Praegu on jäänud justkui mulje, et teatrid on ainult riigi või linna rahastuse peal ja siis on mingi pisike protsent sellest publiku piletitulu, aga see ei ole päris nii. See on ikkagi märgatav osa suurteatri eelarvest," märkis ta "R2 päevas".

Kübar sõnas, et kuigi inimestele meeldib rääkida, et teatritesse pole pileteid saada, ei vasta see sajaprotsendiliselt tõele. "Ma ei ole sellisel viisil statistikat teinud, et kui palju etendusi on välja müüdud on, aga ma arvan, et ühelgi teatril ei ole täna Eestis niimoodi, et sul on kõik sada protsenti välja müüdud. Sul on menukid, millele on suur publikuhuvi, aga repertuaarid on suured ja laiad, ei ole päris nii, et kui ma sellele lavastusele piletit ei saa, siis ongi kõik välja müüdud."

Ühe võimalusena, et omatulu tõsta, kaalutakse linnateatris piletihinna diferentseerimist. Kübar rõhutas, et samal ajal ei tohi teater soovijatele kättesaamatuks muutuda. "Tegelikult ei tahaks niimoodi laia joonega teha, sest kuhu see elu täpselt veereb, kui palju inimestele tegelikult kõikide nende uute maksutõusude valguses vaba raha kätte jääb, mida kõige paremas mõttes meelelahutusele kulutada või kuidas end siis vaimselt turgutada, seda ei tea täna keegi," sõnas ta.

"Üks oluline asi Eesti kultuuriruumis, mida ei tohi ka ära unustada, on kättesaadavus. Eestlased on kultuuri- ja teatrirahvas. See kättesaadavus on paljudes teatrites samamoodi missioonipõhine – et iga Eesti inimene saaks tegelikult teatrisse tulla, oleks jõukohane. See on sama asi, mida me püüame ka meeles pidada. Me ei ole loodud ainult selle jaoks, et raha teenida," rääkis Kübar.

Ta tõi välja, et samuti on pakutud, et teatrid võiksid rohkem meeneid müüa ja seeläbi omatulu kasvatada. "Jah, muidugi, sa võid teha logoga kohvitopsi ja see kõik on väga armas ja kindlasti on palju fänne, kes seda ostavad, aga kui palju neid asju maailma ka vaja on? Ja laias laastus pusamüügiga seda nüüd sellisel kujul ei päästa. Midagi tuleb ikkagi struktuurselt ümber mõelda," tõdes ta.

Tulevikku vaadates pakkus Kübar, et piletite diferentseerimine saab kultuurisektoris üha loomuomasemaks. "Et sul ei ole kõik lavastused ühe hinnaga," tõi ta ühe näite ning lisas, et samuti võib kasutusele tulla süsteem, kus viimase hetke pakkumised on kõrgema hinnaga.