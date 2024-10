Portreefilmide konkurss ootab uusi filmiprojekte

Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitaliga on taas välja kuulutanud portreefilmide konkursi. Filmiprojektide esitamise tähtaeg on 10. detsember.

2016. aastal ellu kutsutud portreefilmide konkurss on Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitali ühine initsiatiiv, mille eesmärk on tutvustada Eesti jaoks olulisi kultuuriloojaid viisil, mis jätaks omakorda jälje meie kultuurilukku.

Aastate jooksul on portreefilmidega jäädvustatud nii kirjanikke, kunstnikke, muusikuid, sportlasi, teadlasi, teatrilegende kui ka teisi ühiskonnas mõjukaid inimesi. Uue konkursiga soovitakse seda head traditsiooni jätkata. "Portreesaated ja -filmid on jätkuvalt televaatajate suured lemmikud, mille esmaesitlusi alati pikisilmi oodatakse, aga mida vaadatakse hea meelega ikka ja jälle ka kordustena. Seepärast on suur rõõm jätkata konkursiga, mis toob ekraanile põnevaid isiksusi ning seda läbi erinevate autorite vaatenurkade," märkis ETV ja ETV2 programmijuht Urmas Oru.

Eesti Filmi Instituudi tootmisosakonna juhi ja dokumentaalfilmide eksperdi Viola Salu sõnul on portreefilmidest saanud oluline kultuuriloo talletaja."Huvitavaid ja inspireerivad inimesi on Eestis õnneks küllaga. Need erilised isiksused aitavad mõtestada meie ajastu võtmeteemasid ja nende jalajäljed Eesti kultuuriloos vajavad jätkuvalt jäädvustamist," sõnas Salu.

Portreefilmide konkursile on oodatud filmiprojektid Eesti kultuuriloo kõnekatest inimestest. Sama oluline nagu on portreteeritava isiksus, on ka loo jutustamise viis ja vorm. Kõige õnnestunumad portreefilmid on olnud need, mille autorid on pääsenud oma kangelaste maailma keskpunkti ning leidnud võtme portreteeritavate avamiseks visuaalselt mitmekesisemalt kui tavapärased intervjuud.

Valmivad filmid võivad peegeldada inimese elukaart täies pikkuses või keskenduda hoopis üksikutele erilistele peatükkidele. Portreerida võib nii täies elujõus, juba tagasivaatavat kui ka lahkunud inimest. Portreefilmi pikkus on 55–58 minutit. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 10. detsember 2024.

Konkursil võivad osaleda kõik Eestis asutatud juriidilised isikud, kelle põhi- või kõrvaltegevusala on filmide tootmine. Konkursil osalemiseks tuleb täita registreerumisvorm ning laadida üles konkursi kirjelduses nõutud dokumendid.

Rohkem infot leiab siit.

Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitali esindajatest ning sõltumatust eksperdist koosnev žürii valib esitatud projektide seast välja kuni neli filmiprojekti, mille tootmine algab 2025. aasta jaanuaris. Ühe filmi tootmiseks eraldatakse 42 000 eurot. Uute portreefilmide eeldatav valmimisaeg on sügis 2026.

Varasemaid portreefilme näeb Jupiteri lehel.