Dokumentaallavastus uurib lastetute naiste motiive ja mõtteid

Siret Tuula rääkis "Vikerhommikus", et idee teha dokumentaallavastus teemal, miks osad naised ei taha emaks saada, sai ta omaenda elule mõeldes. Tema sõnul tahtsid nad vaadata lastetuse taha ning põhjus, miks ta ise seda projekti vedama hakkas tuli teadmisest, et mitte keegi mitte kunagi seda projekti talle ilmselt pakkuma ei tuleks.

"Olen juba mitu aastat enda elu pealt mõelnud, kuidas aeg mõjutab naise elu rohkem kui mehe elu just bioloogilises vaates. Mingid ühiskondlikud eesmärgid on seatud just naistele. Et kui sa oled nii vana, siis võiksid seda teha ja kui nii vana, siis seda ja lõpuks võiks olla mees ja pere ja valge lattaed ehk natuke nagu ameerika unelmad, mida ühiskonnas peetakse siiamaani normaalseks," ütles dokumentaallavastuse "Ühiskondlikult kahjulik element" idee autor Siret Tuula.

Nendest mõtetest tuligi idee mõtestada lastetuse teema rohkem lahti ja sel teemal avalikult rääkida. "Laste saamise teema on kõige teravam seoses aja kuluga ja kuna mul endal ka ei ole täna lapsi ja olen 27-aastane, siis puudutas see teema mind ka isiklikult."

Kui piisavalt palju üles kirjutatud mõtteid sai kokku, mõtles Tuula, et sellest saaks ehk midagi ka luua. "Julgesin värisevate kätega valida Helen Rekkori numbri, et temaga seda mõtet põrgatada. Olin käinud tema lavastusi vaatamas, mis mulle väga meeldisid, just tema uuenduslik meel, millega ta teemale läheneb," selgitas Tuula.

Tuula sõnul tahtsid nad vaadata lastetuse taha. "Naised, keda me intervjueerisime, jagunevad laias laastus kolmeks. Naised, kes on vanuses, et neil pole enam võimalik lapsi saada ja kes rääkisid tagantjärele, kas nad kahetsevad seda. Naised, kes on piiri peal või veel sünnituseas, aga kes on otsustanud, et nad ei soovi lapsi. Kolmas grupp naisi on ka sünnituseas, kes väga tahaksid lapsi või pole veel seda enda jaoks täiesti selgeks mõelnud. Nad ootavad, et mingi sisemine tunne lükkaks nad emadusse," selgitas ta.

Tuula sõnul oli nende intervjuuküsimuste koostamise aluseks üks doktoritöö, mis uuris, miks naised ja mehed ei soovi lapsi.

"Alustasime intervjuude tegemist oma sõprade ja tuttavate ringist, mingit avalikku üleskutset me ei teinud, sest see teema on nii delikaatne," ütles Tuula. "Nende kaudu saime ka soovitusi naiste kohta, kes oleksid nõus rääkima sel teemal."

"Kuuldes neid lugusid, kus inimesed nii tahavad lapsi saada, aga elu on mänginud sellised kaardid kätte, et siiamaani pole saanud, olen endas rohkem hakanud mõtlema, et tegelikult on vist ikka nii palju kaotada ka, kui ei saa emaks," ütles Tuula. "Aga lapse saamine ei saa olla eesmärk."

Tuula sõnul on nad etendusse püüdnud sisse tuua ka huumorit. "Et sellest ei tuleks ainult nutmisfestival. Toome naiste lood inimeste ette natuke mugandatult. Meil on mängida 16 tegelast, kellel kõigil on oma elukaar ja siis miksime sinna sisse erinevaid meelelahutuslikumaid momente, mis tooks teemast vahepeal natuke välja. Naiste lood lapsepõlvest vanaduseni välja," selgitas Tuula.

Tuula on laval koos Kaisa Selde, Eva Püssa ja Silva Pijoniga.

"Põhjus, miks ma julgesin seda projekti ise lükkama hakata on, sest ma teadsin, et sellist asja mulle pakkuma mitte keegi mitte kunagi ilmselt ei tuleks. Tunnetuslikult said teised naised sinna projekti kutsutud. Soovisime, et laval olevad naised oleksid eriilmelised ja et vähemalt üks meist oleks ema."

"Võibolla enda peas tekib see küsimus pärast etenduse vaatamist, et kas see ühiskondlikult kahjulik element ikkagi on naine. Teravik on väga palju suunatud naiste poole selle teemaga, sest naised saavad sünnitada, aga last tehakse ikkagi kahekesi," ütles Tuula.

Dokumentaallavastust "Ühiskondlikult kahjulik element" saab vaadata nii Narvas, Tallinnas kui ka Tartus.