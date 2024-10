Filmifestival 20/20 võtab luubi alla draamat täis tummfilmid

Kinokunstile, muusikale ja kirjandusele pühendatud festivalil linastub kolm 1924. aasta filmi. Intiimset portreed hotelliportjee elust "Viimane naer" (Saksamaa) helindab muusik ja kunstnik Tõnis Koppel, draamale elavatest kuritegudest ja kirglikust armastusest Pariisi allilmas "Punane liilia" (USA) annab hääle laulja-produtsent Maris Pihlap ning külluslikule armudraamale "Kolm naist" (USA) seab viisi akordionist Maimu Jõgeda.

Lisaks kirjutavad ja kannavad ette filmidest tõukuvalt uue proosapala või luulevalimiku kirjanikud Lilli Luuk, Maryliis Teinfeldt-Grins ja Kristjan Haljak.

Festivali peakorraldaja Triin Siimeri sõnul on üks festivali eesmärke luua sild ja dialoog saja aasta taguse aja ning tänase vahel. "On hämmastav kui sarnased on nii üksikisiku kui ühiskonna tasandil olevad väljakutsed täna ja sada aastat tagasi. Maailmas ei ole kadunud sotsiaalsed staatused, keerukad elukäigud, inimsaatuste traagikad ja nendega kaasaskäiv," märkis ta.