Galerii: Eesti tänavamoebränd Maison Beast avas esimese showroom'i

New Yorki ja Milano moenädalatel edukalt osalenud Eesti tänavamoebränd Maison Beast avas Tallinnas esimese showroom'i. Avamisel esitleti ka dokumentaalfilmi "Maison Beast: New York State of Mind".

Showroom avati eriüritusega, kuhu oli kutsutud pere ja sõbrad ning Maison Beast Entertainment artistid Arop ja Yasmyn. Üritusel esitleti esmakordselt dokumentaalfilmi Maison Beast: New York State of Mind, mis kajastab ausalt ja avatult brändi teekonda selle esimesele rahvusvahelisele moenädalale New Yorgis.

"See on osa meie brändi väärtustest – olla läbipaistev ja näidata kõigile, kuidas Maison Beasti ehitame. Teiseks, ei näe tõenäoliselt paljud kodumaal, mis rahvusvahelistel moenädalatel tegelikult toimub. Seetõttu võtsimegi New Yorki kaasa videograafi, kes jäädvustas kohapeal kõik olulised hetked, et saaksime kogemust jagada oma pere, sõprade ja fännidega," selgitas dokumentaalfilmi idee tagamaid brändi asutaja Mihail Burõhh. Maison Beasti peadisainer on Kristiina Jeromans.

Tartu maanteel asuv showroom on koht, kus sünnib kogu brändi looming, alustades rõivaste ideedest ja lõigetest kuni loovmaterjalideni välja. Samal ajal toimib see ka esinduspoena, kus kliendid saavad loomingut sellele omases keskkonnas näha ja soetada.

Vaata lühidokumentaali "Maison Beast: New York State of Mind":