"Plekktrummi" külaline järgmisel nädalal on ajaloolane ja diplomaat Margus Laidre

ETV2 kultuurisaate "Plekktrumm" külaline on järgmisel nädalal ajaloolane ja diplomaat Margus Laidre.

Värske ajaloolise uurimuse järgi on armastus ja surm vahetanud kohad: varasemaga võrreldes on surmast saanud tabu ning armastusest midagi argist, mille kujutamine toidab meediat ja meelelahtustööstust. Mida võib armastuse ja surma kohta teada saada läbi ajaloolase pilgu? Hingedeaja eel on "Plekktrummi" külaline ajaloolane ja diplomaat Margus Laidre.

"Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeval, 28. oktoobril kell 22. Saatejuht on Joonas Hellerma.