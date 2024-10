Folkansambel Kvintrad avaldas debüütalbumi "TuleMine"

Üheteistkümne looga album järgneb kahe aasta eest ilmunud lühialbumile "5essents". "Meie debüütalbum on üks meeliülendavalt tore muusikaline kokkuvõte Kvintradi neljast tegutsemisaastast. Selles on nii rõõmu kui nukrust, nii naeru kui pisaraid, nii laulu kui tantsu. Loodan, et ta lainetab oma mõnusas rütmis paljude kuulajate südametesse," sõnas bändi vioolamängija Simone Minn.

"TuleMine" on valminud koostöös José Diogo Nevesi ja Joonatan Kiviga. Enamiku lugusid salvestas ning kõik lood miksis ja masterdas José Diogo Neves. Lood "Ootus" ja "Reilender Franzule" salvestas Joonatan Kivi.

"Albumil kõlavad lood on olnud meie repertuaaris juba mõnda aega ja seda enam on hea meel need viimaks kauamängival välja anda. Nii mõnigi lugu sai salvestuse käigus ka uusi täiendusi, mis tegi minu jaoks materjali veelgi põnevamaks. Maru meeldiv oli seejuures tööd teha fantastilise Joséga, kes meid salvestas ja materjali töötles, et see eriti hästi kõlaks," lisas ansambli kitarrist Andres Rass.

Viieliikmeline bänd kvintrad on Viljandis kokku saanud pärimusmuusikute punt. Bändi repertuaar koosneb neile armsaks saanud Eesti pärimusmuusikast, mis on põimitud omaloominguga.

Kvintradi kuuluvad viiuldaja ja vokalist Hanna Miina Kivisäk, vioolamängija Simone Minn, sopransaksofoni ja torupilli peal Helery Kõrvemaa, kitarrist Andres Rass ja basskitarrist Martin Kalm.