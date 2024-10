Lavastaja Peeter Raudsepp: vägivaldus elab meis kõigis nii nagu armastuski

Kolmevaatuselise tragikoomilise peredraama "Tsikaadide aeg" tegevus toimub küll USA lõunaosas, kuid see on üle kantav ka Eestisse. "Eestlastel on ju ütlemine, et tuleb ette ka peenemas peres. Nii et ma arvan, et siin on väga palju äratundmist," täheldas näitleja Ülle Lichtfeldt.

"Siin on väga palju paralleele meie enda elu ja probleemidega – suur teadvustamata hirm, mis just peresuhetes välja tuleb. Ja see tuleb alati välja siis, kui keegi pereliikmetest sureb. Me kõik ju teame, mida tähendab vara jagamine siis, kui üksteisest võõrdunud suguvõsa lõpuks kokku tuleb," rääkis lavastaja Peeter Raudsepp.

"Tsikaadide aeg" räägib nii igavikulistest kui ka kaasaegsetest ühiskonnaprobleemidest. "Antisemitism, rassism, samas ka sildistamine, et sa ei tohi mitte midagi öelda, sest sind tehakse kohe pilbasteks. Valgenahaline keskealine heteromees on kõige selle keskel väga raske olla," sõnas Raudsepp. "Samas tuleb lõpuks välja, et vägivaldus ja kurjus elab meis kõigis samamoodi nagu armastuski. Võib-olla tulebki kõigepealt see taak lahti murda, et lõpuks armastus välja tuleks."

"Kõikidel tegelastel on oma õigus ja see ongi selle loo puhul tähtis, ei ole halvemat ega paremat tegelast, kõik ajavad oma õigust taga ja kõigil ongi õigus," märkis Lichtfeldt.