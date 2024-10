"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on helilooja Elis Hallik

ETV2 kultuurisaate "Plekktrumm" külaline on järgmisel nädalal helilooja Elis Hallik.

Sümfoonia on pikkade traditsioonidega žanr, mis võimaldab heliloojal välja arendada ühe nägemuse muusikalisest tervikust. Kuidas kirjutada esimest korda sümfooniat, mis on kantud püüdlusest valguse poole? "Plekktrummi" külaline on helilooja Elis Hallik, kelle sümfoonia "Phos" jõuab esiettekandeni hingedepäeva eelõhtul.

"Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeval, 4. novembril kell 22. Saatejuht on Joonas Hellerma.