Konrad Mäe preemia pälvis Katrin Piile

Preemia žürii liikmed Jaan Elken ja Vilen Künnapu Eesti Maalikunstnike Liidust, Ketli Tiitsar ja Paul Kuimet Eesti Kultuurkapitalist, Vano Allsalu ja Elin Kard Eesti Kunstnike Liidust otsustasid 2024. aasta Konrad Mäe nimelise preemia omistada maalikunstnik Katrin Piilele isikunäituste "Origami" (koos Art Allmägiga) Hobusepea galeriis, "Ei miski ja muu taoline" Haapsalu Linnagaleriis ja "Sümbioos" (koos Art Allmägiga) Tartu Kunstimajas.

Katrin Piile (s 1987) on vabakutseline maalikunstnik ja joonistaja. 2010. aastal lõpetas Piile Eesti Kunstiakadeemia maali erialal ja esineb näitustel alates 2006. aastast. Katrin Piile hüperrealistlikke maale ja joonistusi iseloomustab täpsus detailides, suur töömaht ja intelligentne huumor. Piile keskendub loomingus peamiselt maalikunsti tehniliste oskuste, värvikompositsiooni, maaliajaloo ja erinevate kujutamisviiside sidumisele loomingu ideid väljendavateks mastaapseteks seeriateks.

Piile on osalenud kunstirühmituste Non Grata ja C.N.O.P.T. tegevuskunsti projektides New Yorgis, Kentuckys, Berliinis ja Tallinnas. Ta on olnud tegevuskunstigalerii Grace Exhibition Space residentuuris 2007. aastal New Yorgis ja töötanud kunstnike kommuunis Metropol.

Alates 2019. aastast kuulub Piile Eesti Maalikunstnike Liitu ja 2023. aastast Eesti Kunstnike Liitu. 2020. aastal pälvis Piile Malle Leisi nimelise kunstipreemia.

Konrad Mäe nimelist preemiat, mille väärtus on 3000 eurot, annavad Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Maalikunstnike Liit välja alates 1979. aastast, meenutades sellega Konrad Mäe sünnipäeva 1. novembril ja Mäe olulisust siinse maalikunsti arengus. Preemia antakse maalikunsti teose, teoste seeria, näituse või kunstiprojekti eest, mis on oluliselt rikastanud eesti maalikunsti ning olnud avalikult eksponeeritud ajavahemikul väljaandmisele eelneva aasta 1. novembrist kuni väljaandmise aasta 1. novembrini. Preemia määramine kunstnikule on ühekordne.

Alates 1979. aastast on preemia pälvinud paljud silmapaistvad Eesti maalikunstnikud: Ludmilla Siim, Olga Terri, Tõnis Saadoja, Lembit Sarapuu, Alice Kask, Kaido Ole, Enn Põldroos, Sirja-Liisa Eelma, Toomas Vint, Merike Estna, Peeter Mudist, Jaan Toomik, Lembit Saarts, Tiit Pääsuke, Valeri Vinogradov, Aili Vint, Olev Subbi, Sirje Runge, Jüri Arrak, Peeter Allik, Lola Liivat, Andres Tolts, Kristi Kongi, Uno Roosvalt, Laurentsius & A.D., Erki Kasemets, August Künnapu ja paljud teised.