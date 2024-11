Suri 28-kordne Grammy võitja Quincy Jones

Pühapäeval, 3. novembril suri 91 aasta vanuselt Ameerika helilooja ja muusikaprodutsent Quincy Jones, vahendab The Guardian.

28-kordse Grammy võitja Quincy Jonesi lahkumisest andis teada produtsendi perekond. "Kuigi see on meie pere jaoks uskumatu kaotus, tähistame tema suurepärast elu ja teame, et teist temasugust ei tule kunagi," kirjutasid lähedased.

Quincy Jones sündis 1933. aastal Chicagos ja hakkas muusikaga tegelema juba noores eas. Trompetit mänginud Jones liitus 1950-ndatel Lionel Hamptoni jazz-bändiga. Hiljem kolis ta New Yorki, kus ta tegi koostööd paljude tuntud jazz-muusikutega, sealhulgas Ray Charlesi, Count Basie ja Sarah Vaughaniga.

Mitukümmend aastat heliloojana tegutsenud Jones saavutas veelgi laiema tuntuse 1970. aastatel, kui ta alustas koostööd Michael Jacksoniga. Jones oli albumite "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982) ja "Bad" (1987) produtsent. "Thriller" on seni kõigi aegade enim müüdud album.

Jones produtseeris muusikat ka Frank Sinatrale, Aretha Franklinile, Donna Summerile ja paljudele teistele.

Lisaks muusikale oli Jones edukas ka televisioonis ja meelelahutustööstuses laiemalt. Ta oli NBC saate "The Fresh Prince of Bel-Air" üks produtsente ning tema produktsioonifirma Quincy Jones Entertainment on tootnud mitmeid teisi saateid ja filme.

Üle 80 korra Grammyle nomineeritud Jonesi on tunnustatud 28 Grammy auhinnaga, sealhulgas elutöö Grammyga.