Ööklubi 9/11 sulgeb novembris uksed

2016. aastal hobiprojektina alustanud eriürituste toimumispaigast kasvas välja klubi, kus on üles astunud artistid nagu Umek, Marco Bailey, Guy J, Chicola, Sasha, Super Flu, Nakadia, Bog, Oxia, Ubbah, Undercatt, Sebastian Leger, Jonas Saalbach jpt.

"Iga hea asi saab ükskord läbi. Pärast hoolikat kaalumist otsustasime, et on aeg sellele teekonnale väärikalt punkt panna. Oleme eesolevaks nädalavahetuseks mängu pannud kõik aastatega kogutud oskused ja ideed, et pakkuda elektroonilise muusika austajatele kahe öö vältel unustamatut audiovisuaalset kogemust parimate artistide, heli ja produktsiooniga," kommenteeris klubi 9/11 mänedžer Hermes Brambat.

Lõpupeol astuvad kahe päeva jooksul üles Tim TASTE (Essen, Saksamaa), Francesco De Luca (Berliin, Saksamaa), Kinnu, Dr. Mauer, Type-O, AN-NA, Unknown Horizon, Simo b2b Hermes, VIK, Armukahur, Karinsmatic, MHKL, Merimell, Joy, Virgo, Sound Architect, Sten Roosvald, Random Orbit Sander, Yoss ja Venno Varma.