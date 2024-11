Ulmesarjas "Sündmuste horisont" ilmus Helga-Johanna Kuusleri "Jumalate arhiiv"

Seikluslik fantaasialugu "Jumalate arhiiv" on Helga-Johanna Kuusleri viies romaan. Varem on temalt ilmunud "Puhkus koomas" (2016), "Verevalla varandus" (2018), "Romeo ja Julio" (2021) ning "Ajakatastroof" (2024).

Jumalate arhiiv on paik, kus kõik maailmad, mille jumalad on varem hävitanud, on riiulitele tallele pandud nagu rullraamatud. Arhiveeritud maailmade elanikud elavad igavesti läbi oma elu viimast päeva, teadmata, et nende maailm on hävinud ja selle asemele on loodud uus. Ainus võimalus seda peatada on jumalatele väljakutse esitada.

Prints Gerwen Walacharis saab isalt ülesandeks saata oma õde Wenrat reisil Baraki kuningriiki, mille kurikuulus Mürgikuningas neiu kätt palus. Kui aga prints ühes õega sellesse salapärasesse kõrberiiki jõuab, avastab ta end iidsete saladuste sasipuntrast, kuhu on segatud ka tema enda esivanemad. Vanast paleest viib maagiline salakäik varjuilma. Seal asuva Torgudi värava taga peidab end jumalate arhiiv, kus otsustatakse kogu maailma saatus.