Galerii: PÖFF-il esilinastus dokumentaalfilm Toomas Hendrik Ilvesest

Filmi režissöör ja stsenarist on Jaan Tootsen, montaažirežissöör Martin Männik, operaatorid Kullar Viimne, Erik Norkroos, Joosep Matjus, Jaan Tootsen jt. Helilooja ja muusikaline kujundaja on Vaiko Eplik, helirežissöör Harmo Kallaste, produtsendid Eero Talvistu, Jaan Tootsen ja Rain Tamm. Filmi on tootnud Aadam ja Pojad.

"Kikilipsuga mässaja" võistleb ka Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali Balti filmi programmis.