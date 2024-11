Narva sümfooniaorkester tähistas 30. sünnipäeva

Enamiku repertuaarist moodustab klassikaline muusika, kuid orkester on mänginud ka koos rockansamblite ja džässmuusikutega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Orkestri asutaja ja dirigent Anatoli Štšura tõdeb, et Narvas oli sümfooniaorkestrit kergem luua kui 30 aastat vastu pidada.

"Algus oli lihtne, kuna kõik tegutsesid vaimustuse ja innuga, kõik tahtsid midagi luua, kõik abistasid. Mõne aasta möödudes hakkasid linnavolinikud mõtlema, et seda pole vaja. Meid taheti mitu korda sulgeda, kuid ei suletud," rääkis Štšura.

"Pärast tekkis uus probleem. Narva on väike provintsilinn ja publikut peab kogu aeg üllatama. Kui Tallinnas toimub 10 kontserti nädalas, siis pole tähtis, milline neist oli hea, milline halb. Kui aga meie kontsert ebaõnnestub, siis kuu aja möödudes me enam publikut kokku ei saa. Seepärast peab kogu aeg olema pinges ja midagi ebatavalist leiutama. Tänase kontserdi piletid olid nädal tagasi välja müüdud ja inimesed on valmis saalis püstijalu seisma. See on vist hea," lausus Štšura.