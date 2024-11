Otseülekanne lõppenud: Viljandis valiti neljas vabariigi pillimees

Reedel toimus Viljandis pärimusmuusika aidas neljas vabariigi pillimehe konkurss. Vabariigi pillimees 2024 on Toomas Valk.

Mõõduvõtust võttis tänavu osa 21 pillimängijat ja lauljat. Laval kuulis seitset lõõtspilli-, viit kandle-, kolme karmoška-, kaht hiiu kandle, üht 5-keelse vioola, üht mandoliini-, üht viiuli- ja üht rahvapäraste puhkpillide mängijat.

Konkursi eesmärk on edendada eesti pärimusmuusikat ja pillimänguoskust, pakkudes nii osalejatele kui ka publikule inspiratsiooni ja liigutavat muusikalist kogemust.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul on sündmus rohkem kui lihtsalt võistlus, sest tullakse ka uusi sõpru leidma ja vanade tuttavatega kohtuma. "See on Eesti Pärimusmuusika Keskuse jaoks üks aasta kõige olulisemaid sündmusi, sest aitab tähtsustada pärimusmuusikas nii olulist soolopillimängu ja isikliku karisma olemasolu," märkis ta.

Võitja pälvis hõbemärgi, mille andis üle president Alar Karis, 2000 euro suuruse Eesti Kultuurkapitali preemia, esinemise XXXII Viljandi pärimusmuusika festivalil ning kontserttuuri koos eelmise laureaadiga 2026. aasta sügisel.

Vabariigi pillimehe kontsert-võistlust hindas žürii, kuhu kuulusid sel aastal Celia Roose, Krista Sildoja ja kolm senist vabariigi pillimeest: Juhan Uppin (2018), Martin Arak (2020) ja Kert Krüsban (2022). Võitja selgitati žürii häälte ja publiku telefonihääletusega.