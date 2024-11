Tallinnas esineb jazz-bassist Marcus Miller

1959. aastal New Yorkis sündinud Miller on üle 30 aasta kestnud karjääri jooksul jätnud jälje mitmete suurte artistide loomingusse. Milleri bassikäigud on aluseks näiteks Bill Withersi loole "Just The Two Of Us" ja Luther Vandrossi loole "Never Too Much". Miller mängis ka kõigil teistel Vandrossi samanimelise debüütalbumi lugudel.

Lisaks on Miller teinud koostööd Chaka Khani, Herbie Hancocki, Eric Claptoni, Aretha Franklini, Elton Johni ja Miles Davisega. Davisega töötas Miller koos 1980. aastatel ja aitas produtseerida ning komponeerida Davise 1986. aasta albumi "Tutu".

Miller on avaldanud 12 sooloalbumit ja ühe albumi koos basskitarristide kooslusega SMV. Milleri viimane sooloalbum "Laid Black" ilmus 2018. aastal. Lisaks on ta teinud kaasa kümnetel teiste artistide plaatidel ja salvestustel ning kirjutanud muusikat ligi kolmekümnele filmile.

Tallinna kontserdil, mis on osa maailmaturneest, toob Miller lavale kava, mis ühendab jazz'i, R&B'd, soul'i ja funk'i.