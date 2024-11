Kevadel esineb Tallinnas briti laulja- ja laulukirjutaja Jacob Banks

1991. aastal Nigeerias sündinud ja Ühendkuningriigis üles kasvanud Banks võitis 2012. aastal Birminghami kohaliku lauluvõistluse ning Adidase korraldatud "Are You In" muusikakonkursi. Oma esimese lühialbumi "The Monologue" avaldas Banks 2012. aasta oktoobris. Debüütalbumi "The Village" andis Banks välja 2018. aastal.

Tallinnas esitleb Banks novembri alguses ilmunud lühialbumit "Yonder: Book I", millel ta põimib Nigeeria muusikat R&B, soul'i ja popiga.

"Yonder: Book I on armastuskiri Aafrikale – eriti Nigeeriale – kõige eest, mida ta mulle jätkuvalt annab," on Banks öelnud.

Banks, kelle suuremad hitid on "Unknown (To You)" ja "Chainsmoking" on teinud teiste hulgas koostööd ka Nasi ja Asap Rockyga.