Juunis esineb Tallinnas Rootsi metal-bänd In Flames

In Flames loodi 1999. aastal Göteborgis ning on kujundanud metal-muusikat meloodiate ja agressiivsete riffide. Ansamblisse kuuluvad Anders Fridén (vokaal), Björn Gelotte (kitarr), Chris Broderick (kitarr), Liam Wilson (bass) ja Tanner Wayne (trummid).

Bändi 14. stuudioalbum "Foregone" märgib kollektiivi jaoks tagasitulekut raskema saundi juurde. "Mõnes mõttes on ehk rumal öelda, et me tahtsime kõlada rohkem nagu metal-muusika, sest me oleme alati tundnud, et me olemegi metal," selgitas vokalist Anders Fridén.

"Viimase paari aasta jooksul on maailm muutunud veelgi vaenulikumaks ja kurjemaks. Meil on Euroopas sõda. Inimesed on üldiselt veel rohkem stressis. Kõik see energia ja viha andsid sellele albumile puid alla. Me tahtsime luua midagi, mis on täpsemalt sihitud, raskem ning, jah, "rohkem metal"," rääkis ta.

Bändiga ühinevad erikülalisena Ukraina metal-bänd Jinjer ja soojendajana Saksamaa proge-metal'i bänd Unprocessed. Ise on In Flames jaganud lava näiteks Slipknoti, Megadethi, Judas Priest ja Lamb of Godiga.