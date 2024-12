Galerii: Valga keskväljakul valmis Supibasiilika

Novembris saabus Valga linna kuueliikmeline seltskond rahvusvaheliselt tuntud arhitektuuri- ja disainivõrgkustikust ConstructLab, kes püstitas endale küsimuse, kuidas luua soojust külmavõitu kliimaga avalikus ruumis. Tulemusena sündis Valga keskväljaku äärde väike klaasist paviljon ehk Supibasiilika. Klaasmajake on ehitatud eesmärgiga anda see edaspidi kohalike huviliste kasutusse – nii võib seal jõulude ajal jõuluvana lapsi vastu võtta, on võimalik korraldada käsitööringe, pidada kohvikut jne.

Supibasiilika valmis käepärastest ja kättesaadavatest materjalidest, sealhulgas uuenduskuuri läbiva Valga noortekeskuse vanadest akendest. Majakese seinad kerkisid kümne päeva jooksul ning sellega komplektis ehitatud kellatorni keskpäevane helin tähistas esimesest päevast saati ühise supilõuna algust.

Projekti korraldas Valga arhitektuuriresidentuur VARES. Pikemas plaanis on Supibasiilika ehitamine osa keskväljaku ääres asuva endise kreisihoone ja selle hoovi järk-järgulisest korrastamisest. Kreisihoonet on aja jooksul kasutatud erinevatel otstarvetel, muuhulgas vangla- ja laohoonena, nüüdseks on see aga aastaid tühjana seisnud.

Aprillis ehitasid VARES-e residentidest kunstnike paar De Jenz endistesse vangla ruumidesse koos Valga gümnaasiumiõpilastega eksperimentaalse kinoruumi, mis on olnud kasutuses nii eesmärgipäraselt kui ka erinevate loengute ja koosviibimiste kohana. Augustis toimus kreisihoone ruumides Jaapani arhitektuuribüroo Pan-Projectsi näitus, kus nad eksponeerisid Valgas tegutseva Aclima õmblusvabriku kangaste lõikejääkidest loodud teoseid.

Tuleval kevadel korraldab VARES koostöös vallaga hoovi korrastamiseks, haljastuse lisamiseks ja ohtlikumate aukude lappimiseks talgud, kuhu on oodatud osalema ka linnaruumi käekäigust huvitatud linnaelanikud.