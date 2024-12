ETV2-s tele-esilinastub Sulev Keeduse dokumentaal "Neidsaare hoo pealt"

Kell 19.45 "Päris Rannap"

Aleksander Otsa ja Kaidi Kleini dokumentaal portreteerib populaarset heliloojat ja pianisti Rein Rannapit. Tema panus Eesti muusikasse on hindamatu, kuid seejuures on tegemist väga keerulise ja vastuolulise isiksusega, kes tihtipeale lauljate ja muusikute kannatuse proovile paneb.

Arvukates telesaadetes on vaataja kohtunud just sellise Rannapiga, millisena ta ennast parajasti näidata soovib. Tal on suurepärane võime tõmmata ette mask ja esitada intervjuudes hoolikalt läbikomponeeritud teksti. Kui kaamerad filmivad, läheb Rein oma rolli. Ka valmivast dokumentaalist oli tal oma nägemus, mis oli küll vastuolus filmi tegijate omaga. Neid paelus ennekõike maestro persoonina –vaadata maski taha ja näidata päris Rannapit ning aidata mõista, miks ta on kujunenud just selliseks isiksuseks.

21.10 "Rainer Sarneti nähtamatu võitlus"

Eesti filmitegija on haruldane liik ja metsikus looduses arvatakse neid leiduvat vaid mõni kümmekond. Dokumentaali võttegrupil õnnestus tabada see eriline isend ja jälgida režissöör Rainer Sarnetit tema uue mängufilmi "Nähtamatu võitlus" võtetel. See omapärane loodusdokumentaalfilm uurib, kuidas ta toimetab vabas looduses, kus ellu saavad jääda vaid parimad spetsialistid.

21.40 "Neidsaare hoo peal"

Sulev Keeduse dokumentaalfilmi tegelasteks on Lääne-Eestis elavad Pille, Felix, Isa Agaton, Hellat ja Kateriina.

Pille, kelle viimaseks lähedaseks inimeseks on jäänud Soomes elav tütar, püüab vanadust trotsides üksi lambaid karjatada. Felix on mures mesilaste pärast. Tarud jäävad tühjaks, pered surevad välja, mesilasemad ei mune piisavalt, et uued põlvkonnad kooruksid. Ümberringi käib põldude mürgitamine ja põlismetsade lageraie. Preester Agaton teenib väikseid kohalikke õigeusu kogudusi, õnnistab, jagab armulauda. Kaitseliitlane Hellat ja Hellati tütar Kateriina otsivad maapõue peidetud hõbedat. Legend räägib, et viikingid jõudsid suurelt merelt selle kandi rannaküladesse just Neidsaare kaudu, siinse madala lahe roomätaste vahelt.

23.05 "Hotell Babylon"

Õhtu lõpetab Taani kultuuridokumentaal. Värvi ja kirge täis film viib hotell Babyloni vaatemängulisse ja dekadentlikku maailma, kus muusika keeb üle nagu vahutav šampanja. Kuulda saab muusikat filmidest ja seriaalidest nagu "Babülon-Berliin", "Suur Gatsby" ja "Burlesk" koos Taani Riikliku Sümfooniaorkestri ning bigbändiga. Kaasa teevad Moka Efti orkester ja Madame Le Pustra ning lauljatarid Emma Smith ja Mademoiselle Karen.