Kolmas lühilavastuste õhtu Saal3 keskendub helikunstile ja ruumile

Lühilavastuste formaat sai alguse eelmisel sügisel soovist pakkuda kunstnikele väljundit materjali ja ideede katsetamiseks väljaspool täiemahulist produktsiooni. Peale lühikest ettevalmistus- ja prooviperioodi toovad kolm kunstnikku ühe õhtu jooksul lavale kolm pooletunnist lavastust.

Kolmanda Saal3 programmi on kokku pannud etenduskunstnik Maike Lond. "Kui koos Maarja Kalmre ja Eneli Järsiga seda formaati arendasime, sündis kohe alguses idee, et kutsume endale lisaks kampa külaliskuraatoreid, kes toovad kaasa oma kogemuse ja nägemuse ning uue vaatenurga," kommenteeris Kanuti Gildi Saali üks kunstilistest juhtidest Kaie Küünal.

Kolmandal lühilavastuste õhtul astuvad üles Lauri Lest, Andrus "Laid" Aaslaid ning Lisette-Marie Viilup. Kolme kunstniku 14. detsembril etenduvate teoste ühiseks fookuseks on heli ja selle võimalikud väljundid Kanuti Gildi SAALi suurel laval, ruumis, kus toimub kuraatori sõnul pidev olelusvõitlus kahe kunstiliigi vahel.

"Kanuti Gildi Saali – jah, seda gooti võlvidega saali — on üle kahekümne aasta sõna otseses mõttes proovitud vaigistada küll paksude tihedate kardinate, küll polsterdatud toolide või mikrotäpsusega kalibreeritud kõlaritega. See saal on vali, kõnekas ja nõudlik, see saal loobib kõneleja sõnad mööda seinu, lage ja aknavõlve laiali. Kokkuvõtlikult – see saal on teatritegija õudusunenägu. See on lõputu võitlus arhitektuuri ja teatri vahel. Kui mulle pakuti võimalus Saal3 kureerida, siis tegin valiku rahu kasuks. Otsin võimalust, kus kunstnik on saalis ilma seda varjamata, rõhumata, vaigistamata, " täpsustab Maike Lond.

Lauri Lest on muusik ning heli- ja etenduskunstnik. Tema kui kunstniku peamisteks töövahenditeks on leidesemed, vibratsioonikõlarid ning heli- ja videotöötlustarkvara. Lauri loomingut iseloomustab melanhoolsus, seisundilisus ja eksperimentaalsus, tihtipeale ka huumor.

Lisette-Marie Viilup on tantsija ja (etendus)kunstnik, kes suhestub maailmaga eelkõige oma keha kaudu, kuid tunneb vahel vajadust see unustada. Teda võib kohata liikumas, jälgimas ja mõtlemas, huvitudes peamiselt heli füüsilisusest, kehamateeriast ning liikudes tantsupõrandal läbi sürreaalsete seisundite.

Andrus "Laid" Aaslaid on enigma, kelle kohta mitte keegi päriselt ei tea, kellega tegu on. Elektroonik, insener ja programmeerija, MIMprojekti asendamatu liige, MIMstuudio (2015–19) heliinsener. Samuti kunstisaali Elektron.art üks asutajatest. 2019. aastast peab Aaslaid eksperimentaalsele muusikale pühendatud paika Cabaret Voltá.

Kolmas Saal3 toimub vaid ühe korra, 14. detsembril algusega kell 18.00 Kanuti Gildi Saalis. Etendusõhtule järgneb vestlus kunstnike ja kuraatoriga.