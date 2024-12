Viave avaldas lühialbumi "The Spark Died On Sunday"

Värsket kogumikku kirjeldab muusikaproduktsiooni tudengist autor kui atmosfäärilist popmuusikat, mis on inspireeritud erinevate muusikažanrite lemmikelementidest.

"Näiteks armastan kasutada Flume'i stiilis helidisaini elemente, samas kuulan Aurora haldjalikke meloodiaid ning katsetan ka nendega. Minus on ka selline sügavam külg, kellele meeldivad kosmoselaadsed hiiglaslikud helid. Ühesõnaga, tunnen, et see EP on mitmekülgne, nagu mina ka inimesena. Armastan paljusid asju," selgitas Viave.

"Oma lugusid armastan jutustada pooleldi päris tunnete ja päriselt toimunu põhjal, aga kunsti juures on see võlu, et saab täiega üle võlli panna," selgitas Viave ning lisas, et kunst on parim viis, kuidas tugevaid emotsioone enda seest välja elada.

Lühialbumi produtseeris, kirjutas ja salvestas Viave oma kodustuudios. Miksi ja masteri eest vastutas Markus Palo.