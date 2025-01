Ajaloolane Jaak Juske: Kopli koledad ajad on minevikku jäänud

Kui veel kümmekond aastat tagasi oli Põhja-Tallinnas asuv Kopli asum kriminaalse mainega tööstuspiirkond, siis nüüdseks on sellest saanud üks Tallinna kiiremini arenenud piirkondi ning sealsed koledad ajad on minevikku jäänud.

Ajaloolase Jaak Juske sõnul saavad Koplis kokku mitmed linnaelu voorused. "Kui teha natukene nalja ja kehastuda kinnisvaramaakleriks, on Kopli selline eestlaste unelmate rajoon – keset pealinna natukene eemal asuv mereäärne roheline paik," rääkis ta Vikerraadio saates "Lõpp hea, kõik hea".

Juske sõnul muutub Koplis iga päev midagi. "Väga paljude jaoks on Kopli natukene halva kuvandiga olnud, aga need koledad ajad on täna kindlasti minevikku jäänud ja siin on täna igati turvaline ringi liikuda."

Ajaloolane rääkis, et ajas tagasi vaadates on Koplis kõige karmimad ajad olnud siis, kui Vene impeerium on kokku varisenud. "Siis tõesti oli seda kuritegevust suhtelist palju ja natukene kole oli siin ringi liikuda, aga see kõik on täna minevik," kirjeldas ta.

Juske rõõmustas, et ajaloolist ehituspärandit, mis on väärt säilitamist, on Koplis hoitud või tehakse parasjagu korda. Samas kerkib sinna ka uut elamispinda.

"Paljude jaoks on Kopli taastulemise sümboliks saanud Põhjala kvartala, mis on ajalooline kummitehas. Jällegi näide, kuidas kinnine tööstustehas on avanenud ja uue alguse leidnud. Samal ajal ka Kopli liinide uusarendus, mis sai hoo sisse täpselt üheksa aastat tagasi, kui vähesed tsaariaja lõpust säilinud liinide töölismajad kenasti korda tehti, osad ka koopiatena taastati ja samas kõrvale täiesti uus elamispind rajati. Kopli liinidele arendus on toonud siia täiesti uut ja natukene jõukamat elanikkonda," rääkis Juske. "Me saame täna rääkida Kopli renessansist."

Kopli liinid Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Ajaloolase jaoks on oluline, et ka uued Kopli elanikud piirkonna lugu teaks ja pärandit hoiaks. "Kui ma siin ajalooretki teen, siis mulle tundub, et Kopli uusrahval on huvi selle ajaloopärandi vastu huvi täitsa olemas."

Veerand kogu Kopli poolsaarest on jätkuvalt suletud tööstusala. "Omaette põnev on, et milliseks täna suletud tööstusala tulevik kujuneb. Kuna Koplis tervikuna kinnisvara hinnad tõusevad, siis keset linna suurt tööstusala hoida pole ka võib-olla kõige mõistlikum. Kopli areng kindlasti jätkub," usub Juske.

Pagariäri Koplisse

Alates 2019. aastast on Koplis asuvas Põhjala tehases toimetanud pagariäri Karjase Sai. Kenneth Rüütli, pagariäri üks loojatest rääkis, et esimest korda tehasesse ruume vaatama minnes puhus majast tuul läbi.

"Kuna raha väga palju ei olnud, mõtlesime, et äkki on siia targem teha," selgitas ta, kust tuli mõte pagariäri Koplisse teha. "Me saime ikkagi aru, et me oleme Koplis, siin võib-olla iga päev 10 000 inimese foot traffic'ut ei ole, aga piirkond areneb, väidetavalt käib rohkem inimesi. Viis aastat hiljem näeme, et natukene rohkem käib. Aga meile tundus Kopli kant lahe!"

Open House Tallinn 2020: Põhjala tehas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Viimase viie aastaga on Kopli Karjase sõnul märgatavalt muutunud. "Pagari päevad algavad vara. Kui ma öösel kell kolm-neli siia sõitsin, oli natukene rohkem kiirabisid ja politseisid tee peal näha, ikka iga hommik. See äratas ikka üles, kui teel on kaks politseibussi ja nad tohterdavad seal kedagi. Ja siis ajapikku jäi seda vähemaks. Nüüd pole üldse midagi näinud," võrdles ta.

Tallinna kesklinnast sõidab ühistranspordiga Põhjala tehasesse umbes pool tundi. "Eriti kui me alguses avasime, räägiti meile pidevalt, et te olete nii kaugel, sinna ei saa kuidagi," meenutas Karjane. "See ei ole kindlasti kaubanduskeskus, kus 10 000 inimest päevas läbi käib, siia peab ekstra tulema, aga meile on okei sellega. See sorteerib võib-olla inimesed natukene välja ka. Need, kes päriselt tahavad siia tulla, nad tulevad asja pärast," usub ta.