Jazzkaar toob märtsis Tallinnasse Michael Mayo

Michael Mayo muusikutee kujunemisel on suurt rolli mänginud jazzi- ja muusikamaailma legendid. Kahe muusiku pojana kasvas ta üles Diana Rossi, Luther Vandrossi ja Stevie Wonderi vahetus läheduses. Mainekas Thelonius Monki nimelises jazz'i-instituudis olid tema õpetajateks Wayne Shorter, Herbie Hancock ja Luciana Souza.

Mayo, kelle sametist häält on võrreldud Frank Oceaniga, on tänaseks avaldanud kaks stuudioalbumit, tuuritanud Herbie Hancocki ja Jacob Collieriga, esinenud Valges Majas ning teinud koostööd Ben Wendeli ja Kneebodyga.

"Mul on ääretult hea meel, et tänaste mehiste jazz'i-staaride Kurt Ellingu ja Gregory Porteri kõrvale on lisandunud tõsine konkurent 32-aastase Michael Mayo näol, kellest kuuleme veel kindlasti palju," sõnab Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.

Michael Mayo kontsert on Jazzkaare festivali soojendus ning juhatab sisse kevadise jazz'i-hooaja.