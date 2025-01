Galerii: Tartus avati nõukogudeaegsetest sektsioonkappidest inspireeritud näitus

9. jaanuari õhtul avati Tartu Ülikooli Delta keskuse kohvikus Peeter Undi isikunäitus "Mööbel murrab laia maailma". Näitus on inspireeritud vanale mööblile uue elu andmisest.

Kunstnik Peeter Undi sõnul on elu värve täis. Tema jaoks on oluline protsess, sest just siis joonistub välja lugu. "Uue elu andjana meeldib mulle näha, kuidas erisugused klotsid hakkavad aina valjemalt oma lugu rääkima. Eriti jutukaks muutuvad nad värvidega kohtudes. Ei jäägi muud üle, kui neid kuulata ja vaadata ning kõrva tagant pintsliga sügada," rääkis kunstnik.

Kuraator Sille Talvet-Undi sõnul otsib ta elu, milles on seiklust. "Peeter on oma töös tunde- ja intuitsioonipõhine lugude jutustaja. Ta loomingus on vormi, värvi ja elu ennast sees," tõi ta välja.

Kunstniku käe all saab ära visatud mööbel juurde värvid ja muutub geomeetriliseks kunstiks. Unt kasutab assamblaaži tehnikat ja saeb vanast mööblist välja erikujulised klotsid, mille ta värvib ja kinnitab peamiselt liimides või naelte abil mööblitükile.

Näitus on avatud 9. veebruarini.