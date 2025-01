Taje Paldrok avas New Yorgis näituse "Universaalsed ilmutused"

"Universaalsed ilmutused" käsitleb kunstniku sõnul ühiskonna peavoolus ja selle kõrval tegutsevaid subkultuure ja inimkooslusi, mille eesmärgid ja käitumismudelid loovad aluse täiesti uue ühiskonna sünniks – muutunud maailmakorraks, mütoloogiliste olendite reinkarnatsiooniks. Näidates elusolendit ühiskonna ja looduse minivormina, otsib ekspositsioon välja inimhinge sisemised ihad ja kired, aga ka meie kõigi kollektiivsete kehade peidetud hallid tsoonid.

Näituse avamisel esinesid live performance'itega lisaks Non Gratale: Jacob Cohen, Joseph Sledgianowski, Taje Paldrok (alias Devil Girl ja Al Paldrok alias Anonymous Boh) ja New Yorgi performance rühmitused: Guerilla Theater: Crackhead Barney, Gabriel Hudson Robinson, Maks, Brei Frei, Jeremy Slater; Artemis Beasts: Vilma Duplantier, Shelly Voorhees and Jarva; AnarkoArtLab: Adriana Varella.

Näitus liigub edasi Easy Credits galeriisse Houstonisse, kus lisaks näitusele toimub 17.–18. jaanuar Eesti ja Ameerika Ühendriikide tegevuskunstifestival MomentumEST ja Non Grata 575 leheküljelise kõvakaanelise tegevuskunstipiibli Teksase esitlus.

Taje Paldrok on performance ́i, installatsiooni ja uue meedia kunstnik. Kunstialase hariduse omandanud alternatiivses kunstiõppeasutuses Academia Non Grata, Kuvataideakatemias Helsingis, Eesti Kunstiakadeemias ja Universität der Künste Berliinis. Ta on rahvusvahelise Non Grata Performance Groupi üks peamisi mootoreid alates 1998. aastast.