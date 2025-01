Viljandis avanes Gudrun Heamägi näitus "Traumaturgiline"

Viljandis Rüki galeriis avanes kuu aega kestev visuaalkunstnik Gudrun Heamägi näitus "Traumaturgiline", mis on mõtteline jätk kunstniku näitustele "Kummastused" ning "Ta lootis, et inglid näevad ja saavad aru".

"Kummastused" rääkis kultuuripärandi hävingust ja "Ta lootis, et inglid näevad ja saavad aru" jutustas vägivalla manifesteerimisest läbi ajaloo. "Traumaturgiline" läheneb leinale ja praegusele ajale läbi tuvi motiivi. "See on alkeemiline tuvi, kes laskub kõrgustest või tõuseb kaootilistest vetest, et tuua kokku kõrge ja madal," kommenteeris Heamägi.

Leina teema on visuaalkunstnikku saatnud juba pikemat aega. "See on mind ümbritsenud juba viimased kolm aastat ja ma arvan, et paljusid inimesi meie ühiskonnas," sõnas ta.

Tööd on valminud litograafia tehnikas kui ka digitrükina. "Tahtsin seekord hoida hästi väikese tiraaži. Kuna need teemad on võrdlemisi rasked, siis ma ei soovinud neid tiražeerida," sõnas Heamägi.

Gudrun Heamägi (1989) on visuaalkunstnik, kes kasutab oma töödes enamasti graafika, foto ja installatiivseid vahendeid. Tema loomingut saab iseloomustada poeetilise ja narratiivse lähenemisega. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika osakonna magistriõppe 2013. aastal. 2010. aastal täiendas end Aalto Ülikoolis, Soomes. 2019. aastal oli ta Wiiralti preemia laureaat. Tema teoseid on mitmete galeriide, kunstikeskuste jm institutsioonide kogudes Ameerika Ühendriikides, Hispaanias, Saksamaal, Itaalias, Belgias, Kanadas ja Poolas. Gudrun Heamägi on Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige.