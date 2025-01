TLÜ kirjastuse uus raamat käsitleb Baltimaade õigeusukirikute arhitektuuri

Tallinna Ülikooli kirjastuselt on ilmunud Alexander Bertashi uurimus "The Spread of Orthodoxy and the Architecture of Churches in the Baltics of the 1840s–1917" ("Õigeusu levik ja kirikuarhitektuur Baltikumis 1840ndatest kuni 1917. aastani"), mis käsitleb vene õigeusu kirikuehitust Balti regioonis Vene keisririigi hilisperioodil.