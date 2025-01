Billboardi tippu jõudnud Eesti produtsent: mul on Lil Uzi Vertiga kümme lugu

Noor eestlane Emildollaz produtseeris loo "Due 4A Win" Atlanta räppari Lil Baby viimasel albumil "Wham", mis debüteeris Ühendriikide albumimüügi edetabeli esikohal. Lisaks Lil Babyle on noore eestlase muusika jõudnud ka eelmise räpipõlvkonna superstaari Lil Uzi Verti lauale, kes on neist teinud kümmekond lugu, mis oma aega ootavad.

18-aastane tallinlane Emil alustas muusika produtseerimisega 14-aastaselt. "Alguses käisin poistekooris, sealt need alged ilmselt tulid. Sellega ei viitsinud ma rohkem tegeleda ja siis panid vanemad mind Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikaproduktsiooni ringi. Seal ma lasin samuti tunde üle ja väga ei viitsinud kohal käia," rääkis Raadio 2 stuudios Emil, kes tundis, et ta ei sobinud ringi, kus tehti pigem eksperimentaalsemat muusikat.

Poole aasta pärast hakkas Emildollaz jälle muusikat tegema. Produtsendi esimene suurem saavutus oli koostöö noore New Yorgi räppariga Slump6s, mis tõi talle laulupõhise lepingu maailma suurima plaadifirmaga Universal. "Sealt hakkas siis vaikselt minema. Esimene väga suur placement oli Lil Uzi Vert," meenutas Emildollaz.

Lil Uzi Vert on 2020. aastate teise poole hiphopi uue laine üks suurimaid nimesid, kelle arvel on lausa neli lugu, mida on Spotifys kuulatud üle miljardi korra. Lil Uzi poolt kasutusse läinud biit veel ilmunud ei ole. "Mul on temaga tegelikult neid umbes kümme tükki. Aga ta on tuntud selle poolest, et ta lihtsalt ei anna muusikat välja. Mulle öeldi, et ta salvestab vähemalt viis lugu päevas, nii et temaga on suht keeruline," nentis produtsent.

Üks lugudest, millel kuuleb Lil Uzi Verti räppimas Emili biidil, "Alright", lekkis sügisel ka internetti. Seda juhtub nooremate ja vanemate träpparite lugudega võrdlemisi tihti, eriti siis, kui fännidel on uue muusika vastu kõrgendatud huvi. Emili panusega valminud lugudega on seda varemgi juhtunud. Lekkimine saab noore produtsendi sõnul loole saatuslikuks, sest see tähendab, et ametlikult ei ilmu lugu väga suure tõenäosusega mitte kunagi.

Veel enne seda sai Emildollaz kontakti Ukraina produntsediga, kes oli koos töötanud Texasest pärit (t)räppari Kankaniga. "Hakkasime temaga koos tegema meloodiaid, mida teistele produtsentidele välja saatsime. Niimoodi saingi esimesed suured kontaktid."

Selleks, et Emili biidid jõuaksid maailma suurimate räppartistideni kasutab Emildollaz peamiselt Instagrami. "Reklaamin ennast seal ja network'in teiste produtsentidega. Kui keegi kuskil näeb, et ma kellegagi mingi loo koos produtseerisin, siis kirjutab jälle mingi uus produtsent, kellel on väga head võimalused ja hakkame siis vaikselt koos töötama. Niimoodi ta läheb," selgitas ta.

Kaks aastat tagasi sai Emil tuttavaks ja hakkas koos töötama Maardust pärit produtsendi Prod.pil-iga. Koos aasta noorema kaasmaalasega tehtud lood on samuti muljetavaldavate artistideni jõudnud, kuid ootavad samuti päevavalgust. "Saime väga hea kontakti, kellele me saatsime kuus biiti. Tema saatis nendest viis välja ja järgmine päev saime tagasi neli Trippie Reddi laulu. See on väga hea kontakt," rääkis Prod.pil, kes produtseerind ka kodumaistele artistidele nagu Chillin.

Tihtipeale saadetakse lood räpparite manageridele või ihuprodutsentidele, kes siis annavad külalisprodutsentidele teada, kas või mis mõnele loole või albumile jõudis. Kuid näiteks Kankaniga suhtles Emildollaz põgusalt ka otse.

"Wham" teenis Billboard 200 albumimüügiedetabeli esikoha välja 140 000 müüdud albumiühikuga. Lugu "Due 4A Win" ennast on 14. jaanuari seisuga Spotifys kuulatud üle 5,83 miljoni korra.

Lisaks Emildollazile panustasid hetkel USA edetabeli tipus istuvale albumile jõudnud loo valmimisse ka Hurtboy AG, Beatsaintfree JG, That Boy Daymon ja Elementry. "Elementry ja Daymon tegid meloodia, mina kasutasin seda, tegin viie minutiga trummidega demo, saatsin Hurtboyle, tema tegi viimase lihvi. Umbes oktoobris läks Hurtboy AG Lil Baby camp'i ja sai selle biidi place'itud. Niimoodi ta läks," selgitas Emildollaz.

Oma hoogsa mineku ja kohad nimekate räpparite lugudel panevad noored produtsendid oma töökuse arvele. "Ühel vaheaja päeval tegime Emiliga mingi 50 biiti. Aga üldiselt on selline päevane miinimum 20 biiti," rääkis Prod.pil.

"Kütame ikka korralikult. Kõige tähtsam on muidugi nende biitide laiali saatmine. Võid neid biite teha nii palju kui tahad, aga lõpuks loevad connection'id," tõdes Emil.