Eesti ainus plisseerija: olen praktiliselt kõigi Eesti disaineritega koostööd teinud

Plisseerija Villem Savvi on teadaolevalt ainus plisseerija Eestis. Oma pea 30-aastase karjääri jooksul on ta teinud koostööd pea kõigi Eesti disaineritega.

Villem Savvi on teadaolevalt ainus plisseerija Eestis. "Plisseerimine on põhimõtteliselt väga lihtne, see on nagu meestepükstesse viikide tegemine. Ainuke asi, et naisterahvad sellega reeglina ei lepi, nemad tahavad oma seelikusse rohkem viike saada," tutvustas Savvi kultuurisaates "OP".

Soovitud voldid saavad kangasse vormide abil. "Plisseerimine on pealtnäha väga lihtne. Kangas tuleb vormi panna, vorm pannakse kokku ja see läheb 120-kraadisesse ahju paariks tunniks grillima. Kangas võetakse koos vormiga ahjust välja ning kui see on maha jahtunud võetakse vorm lahti ja ongi voldid kangal sees," kirjeldas ta tööprotsessi.

Plisseerimiseni jõudis Savvi mitukümmend aastat tagasi. "Töötasin sel ajal Rootsis tehases ja tegelesin seal kõige muuga, mis ei puudutanud plisseerimist. Rootslased avastasid äkki, et plissee ei ole enam moes ja pakkusid mulle, kas ma ei taha töökoda ära osta. Läksin koju ja rääkisin kallile abikaasale, et selline pakkumine on. Ta ei mõelnud sekunditki, ütles kohe, et muidugi me ostame selle ära. Nii see läks. Nüüd ma olen siis varsti 30 aastat olnud."

Kolme aastakümne jooksul on Savvi koostööd teinud praktiliselt kõigi Eesti disaineritega. "Plisseerida saab põhimõtteliselt igasuguseid asju. Ma olen õhukest nahka plisseerinud, sest moekunstnike fantaasial piire ei ole," tõi ta välja. "Tiina Talumees ja Lilli Jahilo on plisseerist väga huvitatud ja vaimustatud. Jumal tänatud, on minul ka natukene tööd," rõõmustas Savvi.

Savvi sõnul mahubki Eestisse ainult üks plisseerimistöökoda. "Seda tööd ei ole nii palju. Karta on, et ega rohkem töökodasid siia ei tule."

*

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.