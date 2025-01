Fotografiskas avatakse spordifotograaf Lembit Peegli esimene isikunäitus

Publiku ees avaneb sissevaade spordifotograaf Lembit Peegli loomingusse, kandes fotodel osa Eesti spordikultuuri ajalugu aastatest 1970–1990. Lembit Peegel, tollal paljuski vabatahtlik, rändas neil aastatel kaameraga mööda spordivõistlusi, saateks kirg, pühendumus ja sihikindlus. Tänu tema oskusele püüda pildile spordi ilu, võlu ja valu, jäädvustusid filmirullile spordi ehedad ja eredad hetked, mis on ühe osana kujundanud Eesti ühiskonda ja kultuurilugu.

Näituse "Peegel/Pildis" põhirõhk asetseb ajalooliste hetkede tabamisel ja emotsionaalsetel olustikuvaadetel, mida Peegel on väleda reaktsiooniga edasi andnud. Ajastuomaste spordialade tiitlivõistlustel ja rahvaspordisündmustel sündinud mustvalged pildilood kõrvutuvad sinimustvalgete võiduhetkedega taasiseseisvunud Eesti esimestelt olümpiamängudelt, mis aitasid raamistada kogu riigi eneseusku ja tõusu.

Isikunäitus on oluline samm püüdluses säilitada Lembit Peegli pärandit, mis ei ole suuremale üldsusele siiamaani kättesaadav olnud. Näitusel on väljas ligikaudu 50 fotot ning selle on kureerinud Fotografiska Tallinn ja Lembit Peegel koostöös Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ning spordiedendajate Are Altraja ja Peeter Keegiga.

"Lembit Peegli fotonegatiivide arhiivi sukeldumine on olnud ühtaegu põnev ja keeruline väljakutse – tegemist on tohutu pärandiga, mis ehib kodumaist spordikultuuri ning seda avades ühtis austus aukartusega. Ääretult mahukas taustatöö viis meid koostöös Lembituga lõpuks narratiivini, mida soovime publikule esitleda. Meie eesmärk on näidata olustikuehedat ajastut spordiminevikust, kus analoogfotograafia kunstiline tase oli märgiline ja mänguline," kommenteeris näituse sündi Fotografiska kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents.

Lembit Peegel (s 1936) tegi spordiga lähemalt tutvust möödunud sajandi viiekümnendatel aastatel, mil hakkas harrastama poksi. Poksist kujunes oluline vundament tema tulevasele elukutsele, õpetades sporti sügavamalt tunnetama ning võimaldades olla korraga keskendunud ja kiire. Sporti hakkas Lembit jäädvustama 1960. aastate alguses ning tuule tiibadesse sai ta menuka väljaandega Spordileht. Noorest poksijast Lembitust sirgus väle ja laiapõhjaline spordikajastaja, kelle nimi jäi pitserina illustreerima ühe mõjuka ja märgilise spordiajastu pildikogu.

Lembit Peegli kogus on ligikaudu 600 000 negatiivi, koos digifotodega küündib tema looming aga umbes miljoni kaadrini. Peegel pildistab siiani ning teda võib tänaseni spordisündmustel kaameraga kohata.

Näitus avatakse 24. jaanuaril. 25. jaanuaril on võimalik osaleda avatuuridel, mida viivad läbi Lembit Peegel ja Are Altraja. Veebruaris saab näitust külastada koos Jarek Jõepera, Allar Levandi, Tiit Karuksi, Kaarel Antonsi ja Johannes Vedruga.