Stipendiumi annab välja Jaan Kaplinski Selts. See on mõeldud toetama uurijaid, kes tegelevad Jaan Kaplinski loomingu uurimisega, lõimides seda 21. sajandi aktuaalsete teemadega nagu inimese ja looduse suhe, globaliseerumine, tehisintellekt, religioon jms. Stipendium toetab ka Kaplinski loomingu mõju uurimist teistes kultuurivaldkondades.

Jaan Kaplinski stipendiumikomisjoni liige Tiia Toomet ütles kommentaaris ERR-ile, et tänavu esitati stipendiumile kuus taotlust. "Meie rõõmuks olid need kõik väga head taotlused. Kui meil oli omavaheline kirjavahetus, siis kirjutasin, et ma annaks stipendiumi seekord hea meelega mitmele inimesele, aga lõpuks otsustasime ühehäälselt."

2000-eurose Jaan Kaplinski nimelise stipendiumi pälvis Anneli Sepp, kelle koostatav Jaan Kaplinski bibliograafia annab ülevaate Jaan Kaplinski loomingu mahust ja ulatusest ning näitab tema loomingu keelelist ja žanrilist laiahaardelisust. Samuti annab see ülevaate Jaan Kaplinski rahvusvahelisest tegevusest ja tuntusest ning tema loomingu ja isiku käsitlustest uurimisobjektina.

"Jaan Kaplinski uurimise alus on väga hea bibliograafia olemasolu. Kõik, kes žüriis olid, on kirjandusega seotud ja teadsid ja tunnistasid seda," sõnas ta.

Varem on stipendiumi pälvinud Kristel Algvere ning Beatrice Veidenberg ja Mihhail Trunin.