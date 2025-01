Galerii: Türi kultuurikeskuses avatud näitusel näeb 21 kunstniku loomingut

Türi kultuurikeskuse kunstigalerii kahel korrusel avati Tiit Jaansoni kuraatorinäitus "Kassid ei naerata kunagi. Meie universumis on must auk", mis pakub näiteid 21 nimeka Eesti kunstniku viimaste aastate loomingust.

Oma tööd on näitusele toonud Aime Kuulbusch, Ervin Õunapuu, Illimar Paul, Jüri Ojaver, Lauri Sillak, Maria-Kristiina Ulas, Marje Üksine, Mati Kütt, Peeter Sauter, Terje Ojaver, Tiina Tammetalu ja mitmed teised nimekad Eesti kunstnikud.

"Ma olen need kunstnikud ja tööd siia kokku kogunud sellisel põhimõttel, et me oleme nende kunstnikega aastate jooksul kokku puutunud. See on üks sõpruskond," selgitas näituse kuraator Tiit Jaanson valikut.

Türi kultuurikeskuse kunstigalerii, mis on tegutsenud juba 15 aastat, on pühendunud kutseliste kunstnike loomingu esitlemisele. Suure kuraatorinäitusega tavaliselt lõpetatakse aasta või alustatakse uut, nii ka tänavu.

"Mina kui kuraator ei ole kunagi näpuga näidanud, et peaks olema uued pildid või eelmise või selle aasta pildid. Küll kunstnikud ise teavad, mis nad siia esitavad," märkis Jaanson.

Kunstnik Lauri Sillak ehk Laurentsius esitleb maali pealkirjaga "Tütarlaps, keda hüütakse kassiks", mille pragulisust arvestades võiks eeldada, et tegemist on väga vana tööga.

"Mul oli selline periood, kus ma katsetasin akadeemilise maalilaadiga. Ja siis on sellised lakid, mis jätavad mulje nagu vanast maalist. See praokiht ongi selle konkreetse lakiga saavutatud," tutvustas Laurentsius.

Türi kultuurikeskuse galeriid on kõik need aastad vedanud Türil elavad kunstnikud Ülle Kuldkepp ja Tiit Jaanson, kes on ka ise korduvalt nendel näitustel esinenud. Lisaks maalile on Jaanson sel korral välja pannud installatsiooni, mille idee sündis elust enesest.

"Ajalehest leidsin infokillu, et üks härrasmees jättis joomise maha ja hakkas raudnaelu sööma," avas ta teose tausta.

Tiit Jaansoni kuraatorinäitust saab Türi galeriis vaadata 22. veebruarini.