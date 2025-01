TLÜ kirjastuses ilmus kogumik kultuuripärandi rollist ajaloohariduses

TLÜ kirjastuses ilmunud kogumik "Heritage in History Education" aitab nooremal põlvkonnal mõista minevikku ja mõtiskleda traditsioonide, väärtuste, hoiakute ning identiteetide keerukuse üle.

Anu Kannikese, Mare Oja, Tiiu Kreegipuu ja Andres Andreseni koostatud ja toimetatud kogumiku "Heritage in History Education" ("Kultuuripärand ajaloohariduses") eesmärk on toetada õpetajaid ja ülikoolide õpetajakoolituse õppejõude kultuuripärandi teemade mõtestamisel ja käsitlemisel ajalooõpetuses.

Ajalooõpetuse kaudu õpitakse tundma kultuuripärandit ja erinevaid väärtussüsteeme, pärandi tähenduse muutumist ajas, oskust seostada minevikusündmusi omavahel ja tänapäevaga ning mõista ajaloosündmuste erineva tõlgendamise ja mälukonfliktide esinemise põhjuseid.

Pärandharidusliku lähenemise eesmärk on tugevdada õpilaste kriitilist arusaama

ajaloost ja kultuurist. Kogumik koondab artikleid, mis aitavad nooremal põlvkonnal mõista minevikku, mõtiskleda traditsioonide, väärtuste ja hoiakute ning identiteetide keerukuse üle.

Erasmuse Rotterdami Ülikooli ajalooteooria ja -kultuuri emeriitprofessor Maria Grever ütles, et raamatu teema on pakiline ajal, mil populism on tõusuteel ja pärandist ringlevad müüdid. "Raamatus tutvustavad valdkonna juhtivad teadlased hiljutisi uurimusi selle kohta, millist rolli mängib kultuuripärand ajaloo õpetamisel nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil. Kooli- ja muuseumiõpetajad lõikavad kasu laiast teadmiste ja praktiliste soovituste valikust, mida artiklid kultuuripärandi erinevate vormide, näiteks traditsioonide, rituaalide, esemete, skulptuuride ja mälestusmärkide pedagoogilistest kasuteguritest ja poliitilistest riskidest pakuvad," lisas ta.

Kogumiku artiklite autorid on Andres Andresen, Nikola Butkovicova, Sylvain Doussot, Elisabeth Erdmann, Nadine Fink, Markus Furrer, Katja Gorbahn, Christian Grieshaber, Wolfgang Hasberg, Terry Haydn, Tiiu Kreegipuu, Esther López-Torres, Stella Mavrou, Diego Miguel-Revilla, Sebastián Molina-Puche, Mare Oja, Jorge Ortuño-Molina, Angelos Palikidis, Piotr Podemski, Susanne Popp ja Nimrod Tal.