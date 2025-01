15. korda toimuv MustonenFest viib kokku tippmuusikud ja lapstalendid

Muusikafestival MustonenFest toimub sel aastal 15. korda ning viib kokku tippmuusikud ja lapstalendid, kes on juba varajasest east pühendunud mõnele instrumendile. Eestist astub festivalil üles 11-aastane MUBA õpilane pianist Erik Hagi.

23. jaanuaril Narvas ja 25. jaanuaril Tallinnas toimuval kontserdil esinevad teiste seas 12-aastane Iisraeli pianist Arien Henin ja meie klaverivirtuoos Irina Zahharenkova. 10-aastane Iisraeli tšellist Eitan Mihanovski esitab Bachi loomingut, 11-aastane MUBA õpilane Erik Hagi esineb Haydni Klaverikontserdi Vivace-osaga. Noored virtuoosid harjutavad hoolega ega karda mängida ühel laval oma ala tippudega.

"Vanasti, kui ma esimest korda orkestriga mängisin, siis ma enne seda kogu aeg mõtlesin, aga kui mul läheb midagi sassi, siis ma ei jõua orkestrile järgi, aga pärast ma mängisin väga hästi ja enam ma ei karda. Ma olen harjutanud palju, nii et ma ei usu, et juhtub midagi. Mulle väga meeldib, kuidas orkesteriga kõlab ja on väga ilus," ütles pianist Erik Hagi.

"Õpetaja räägib mulle, et kui tahad, siis mängi seda, kuid kui mulle ei meeldi, siis ma iga kord ei mängi. Bach meeldib mulle väga, tal on ilus muusika, ta on väga hea helilooja, ma armastan teda ja püüan hästi mängida," ütles tšellist Eitan Mihanovski.

Festivali kontserdid toimuvad Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Narvas.