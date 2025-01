Ardo Kivi avaldas lühialbumi "Keeper of the Faith"

Reedel ilmus laulja ja laulukirjutaja Ardo Kivi lühialbum "Keeper of the Faith".

28 aastat kestnud muusikukarjääri jooksul on Kivi olnud juhtfiguur ja laulukirjutaja bändides Dead Furies ja Tallinn Dagger. Ta on löönud kaasa ka bändides Patient Zero, Shelton San ja Pedigree. Kivi debüüt-sooloalbum "Ardo Kivi" ilmus 2024. aasta mail.

"Seekord otsustasin lisaks loo kirjutamisele ja esitamisele kogu materjali ka ise miksida ja masterdada," rääkis Kivi. "Singlilugu sündis Rooma lennukis, pärast pikka Merle Haggardi ja Buck Owensi kuulamist. Sõnad kirjutasin märkmikku, samal ajal viisijupid peas jooksmas. Kui tagasi jõudsin, salvestasin esimese demo kohe oma telefoni."

Lühialbumiga samal päeval ilmus ka singlile "Blue Haze of the Gatherin Dusk" Taaniel Malleusi filmitud ja monteeritud muusikavideo, mille võtted toimusid Krulli rulapargis. Kivi sõnul täiendab video loo hoogsat ja tumedat atmosfääri.