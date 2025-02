AC/DC esineb suvel esimest korda Tallinnas

Maailma üks mõjukamaid rokkansambleid AC/DC esineb 24. juulil "Power Up" tuuri raames Tallinna lauluväljakul.

Üle 50 aasta tegutsenud AC/DC on üks läbi aegade kõige mõjukamaid rokk-bände, müües kokku üle 200 miljoni albumi. Nende 1980. aasta plaat "Back in Black" on maailma üks enim müüdumaid albumeid üldse.

"Power Up" on jätkuks möödunud aasta Euroopa turneele. Kokku külastatakse kümmet Euroopa riiki ja antakse tosin kontserti. Eestis esineb AC/DC esimest korda, andes siin piirkonna ainsa kontserdi. Erikülalisena astub lavale The Pretty Reckless.

Piletid pannakse müüki 7. veebruaril.