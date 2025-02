Vanemuises esietendub Ferrante romaanidel põhinev "Minu geniaalne sõbranna"

"Minu geniaalne sõbranna" on lugu kahest tüdrukust, Lenust ja Lilast, kelle sõprus saab alguse 1950. aastate Napoli aguli vaesuses ja viletsuses: üks neist jääb keskkonda, kus on sündinud, teine aga murrab sealt välja.

"Minu geniaalse sõbranna" toob Vanemuises publiku ette lavastaja Ain Mäeots, keda paelub selle juures inimsuhete irratsionaalsus.

"Need valikud, mida selle loo peategelasteks olevad tüdrukud peavad tegema… Maailm pole mustvalge, pole häid ja halbu tegelasi, on väga raskeid valikuid, seda kogu aeg ja igal tasandil. Teisalt on see muidugi naiste lugu. Lood naistest on mulle alati olnud palju huvitavamad kui meestest rääkivad lood," rääkis Mäeots.

Kuigi Elena Ferrante nime all on teoseid ilmunud juba eelmise sajandi lõpust alates, on autor eelistanud anonüümseks jääda ja avalikkus ei tea siiani, kes täpselt selle nime taga peitub. Vanemuises jõuab lavale dramatiseeringu esimene osa, mis põhineb sarja kahel esimesel romaanil "Minu geniaalne sõbranna" ja "Lugu uuest perekonnanimest".

Lavastuse kunstniku Iir Hermeliini sõnul on "Minu geniaalne sõbranna" lugu inimsuhete keerukusest muutuvas maailmas ja tüdrukute naiseks kasvamise keerukusest.

"Selles eepilise mõõtmega näidendis on põimunud palju teemasid – tüdrukute sõprus läbi muutuva ja keerulise aja, võimu- ja kontrollimängud inimsuhetes, hariduse ja amibitsiooni tähtsus, soorollid viiekümnendate patriarhaalses ühiskonnas ja muidugi lõputu vaesuse loodud barjäärid," tõi ta välja.

Isiklikult kõige puudutavam teema kunstniku jaoks on aga naiseks olemise mudel ja ellujäämine alfa-isaste ühiskonnas.

"Kunstnikuna naudin näidendi kujundina mõjuvat atmosfääri – selle ajaperioodi kogukonna hoov, millest välja, päris maailma viib vaid üks kitsas tunnel. Isolatsioon ja võõrahirm. Intiimne aga ka klaustrofoobne elu, mis pole tänagi väikelinnades võõras," kirjeldas ta.

Lavastuses mängivad Maria Annus, Inga Salurand (Eesti Draamateater), Lena Barbara Luhse, Kristin Prits, Külliki Saldre, Merle Jääger, Reimo Sagor, Kaarel Pogga, Rasmus Vendel, Priit Strandberg, Jüri Lumiste, Jaan Willem Sibul, Kaia Skoblov, Helgur Rosental, Helo Kaplinski, Karl Kristjan Puusepp, Greg Värnomasing, Ronald Mäeots, Ele Sonn.

Lavastaja Ain Mäeotsa kõrval on lavastusmeeskonnas kunstnik Iir Hermeliin, koreograaf Mare Tommingas, muusikaline kujundaja Ele Sonn ja valguskunstnik Imbi Mälk.