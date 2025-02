Tallinnas esineb Austraalia DJ ja produtsent Cyril

27-aastane Lake Cargelligos sündinud Cyril Riley hakkas 2021. aastal laadima erinevatele platvormidele üles remikse tuntud lugudest. 2023. aastal tegi ta remiksi Chris Normani ja Suzi Quatro 1978. aasta hitist "Stumblin' In", millest sai hitt ka uues kuues.

Lisaks loole "Stumblin' In" on tema tuntumate lugude hulgas remiks "Sound of Silence".

Lisaks peaesinejale astuvad lavale ka kohalikud DJ-d Andres Puusepp ning Andi Raig.