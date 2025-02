Kairiin Kukk: minu looming on kui progerssiivne žanrisupp

Kuidas teie koosseis kokku sai?

Kõik bändiliikmed on mind ühel või teisel moel inspireerinud ning olnud mulle eeskujuks. 2024. aastal sai selline vahva ja inspireeriv seltskond kokku kutsutud.

Kuidas kirjeldate oma loomingut?

Progressiivne žanrisupp.

Mis on teie koosseisu tulevikuplaanid? Kuhu tahaksite jõuda ja mida teha?

Hetkel on eesmärk salvestada album. Tulevikus tahaks veel palju uut muusikat kirjutada ning anda kontserte võimalikult paljudes ja erinevates kohtades.

Mida võib oodata teie TUJA kontsertidelt?

Siiralt südamest tulnud muusikat. Energiat ja sünergiat. Väga palju taktimõõte.

Kui peaksite valime ühe kuulsa muusiku, kellega lava jagada või muusikat koos kirjutada, siis kes see oleks? Miks just tema?

Jacob Collier. Lisaks ta geniaalsetele muusikalistele ideedele tahaks saada jälile, et kuidas ja millest tekib tema võimas energia ja positiivsus.

Millist muusikat ja artiste ise kõige rohkem kuulate?

Mulle meeldib muusika, mis tekitab minus mingit emotsiooni või milles on palju avastada. Lemmikuteks artistideks on kujunenud need, kelle lugusid korduvalt kuulates leian iga kord midagi uut. Sellist muusikat kirjutavad näiteks Tigran Hamasyan, Sungazer, Haken, Snarky Puppy ja Brad Mehldau.