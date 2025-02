Punkbänd C.C. avaldas debüütalbumi "Siin olema peab"

Plaadil kõlav materjal on valminud viimase nelja ja poole aasta jooksul.

"Album sai linti 2023. aasta lõpus, aga kuna ma olin lindistamises – ja tollal ka miksimises – nii kehv, siis jäi materjal pikaks ajaks seisma, sest ma ei suutnud sellest normaalset saundi välja saada. Lõpuks päästis meid Lauri Urb, keda sai miksi timmides ikka korralikult piinatud," rääkis bändi trummar Kalli Talonpoika.

C.C. kontsertidel on albumilood kõlanud juba poolteist aastat. "Materjal kulus nii kõvasti pähe ja kätesse, et tüdinesime ise juba sellest ära. Mulle meenutab see pisut seda, kuidas Michael Gira on Swansi albumite materjalist täiesti ära tüdinenud ajaks, kui album välja antud," lisas Talonpoika.

Laulja ja kitarrist Richard Jerbach märkis, et album võtab hästi kokku viimase viie aasta emotsionaalsed krahhid. "Tihtipeale tekivad uued tunded, millest ei ole võimalik lõplikult aru saada. C.C.-ga olengi võtnud lähenemise, et proovin sellest teadmatusest kinni haarata ja lasen lihtsalt sel kõigel endast välja voolata," kirjeldas ta.

Jerbach lisas, et albumil on ka päris palju armastust – või pigem selle negatiivset vormi. "Selle väljalaskmine valentinipäeval oli justkui karmapuhastus, et vanadest negatiivsetest emotsioonidest lahti saada. Albumil on ka kolm poliitilist lugu, kuid sügavamale ma ei läheks ja lisaks lihtsalt, et "arvake siis ära millised"," märkis ta.

Lisaks Talonpoikale ja Jerbachile löövad bändis kaasa ka kitarrist Jarko Školin ja bassimängija Henry Kenneth Uibo.

Albumi andis välja plaadifirma Degenerate Underground. Kauamängiva salvestas Kalli Talonpoika, miksis ja masterdas Lauri Urb. Kaanepildi autor on Richard Jerbach, kujundasid Jerbach ja Talonpoika.