Henessi Schmidt liitus telesarja "Mayfair Witches" teise hooajaga

Schmidt mängib sarjas Emalethi, märgilist ja mõistatuslikku tegelast, kelle saatus põimub meespeategelase Lasheri (Jack Alexander Huston) omaga. Schmidt jõudis ekraanile teise hooaja kuuendas osas, mis oli Ameerikas eetris 16. veebruaril.

AMC sari põhineb Anne Rice'i raamatuseerial "Lives of the Mayfair Witches" ("Mayfairi nõidade elud"). Triloogia ilmus aastatel 1990 kuni 1994.

Sari jõudis esimest korda vaatajateni 2023. aasta 8. jaanuaril. "Mayfair Witches" on osa nn Immortal Universe'ist, kuhu kuulub ka 2022. aastal alanud sari "Interview with the Vampire" ("Intervjuu vampiiriga"), mis põhineb samuti Anne Rice'i 13-osalisel raamatuseerial "The Vampire Chronicles" ("Vampiirikroonikad").

Lisaks Schmidtile ja Hustonile astuvad sarjas "Mayfair Witches" teiste hulgas üles ka Alexandra Daddario ja Harry Hamlin. Sarja lõid Michelle Ashford ja Esta Spalding.