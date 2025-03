Suri jazz-funk'i legend Roy Ayers

Ayersi perekond teatas Facebookis, et muusik suri New Yorgis pika haiguse tagajärel. "Legendaarse vibrafonisti, helilooja ja produtsendi Roy Ayersi perekond teatab suure kurbusega tema lahkumisest, mis leidis aset 4. märtsil 2025 New Yorkis. /.../ Ta elas ilusad 84 aastat ja teda jäädakse väga igatsema," kirjutasid lähedased ühismeedias ning lisasid, et Ayersi elu tähistamiseks korraldatakse ka mälestusüritus.

Ayers sündis 1940. aastal Los Angeleses. 1963. aastal avaldas ta debüütalbumi "West Coast Vibes" ja seejärel mitu sooloalbumit. 70-ndate alguses pani ta kokku oma bändi Roy Ayers Ubiquity ja arendas vibrafonil välja endale omase jazz-funk'i helikeele.

Roy Ayers esines kahel korral ka Tallinnas. 2008. aastal Rock Cafes ja 2019. aastal Fotografiskas.

Ayersi kõige kuulsam lugu "Everybody Loves the Sunshine" ilmus 1976. aastal ja sellest sai üks enim sämpeldatud jazz-lugusid. Selleks ajaks oli Ayers andnud välja üle tosina albumi ja saanud endale külge tiitli "neo-soul'i ristiisa".

"See lugu muutis minu jaoks kõike. See on endiselt mu kontsertide lõpulugu. Inimesed hakkavad alati kaasa laulma ja seda on üle 100 korra sämpeldatud, kõigi poolt, Dr. Dre-st Pharrell Williamsini. Tundub, et see haarab igat põlvkonda. Kõigile armastavad päikesepaistet – välja arvatud Dracula," ütles Ayers 2017. aastal The Guardianile.