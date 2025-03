Tallinna lauluväljakul esineb augustikuus Steve Aoki

Aoki suurimate hittide hulka kuuluvad "Pursuit of Happiness", "Mic Drop" ja "Just Hold On". Ta on teinud teiste hulgas koostööd BTS-i, Linkin Parki, Snoop Doggi, Maluma ja Kid Cudi ning seganud elektroonilist tantsumuusikat hiphopi, popi ja rokiga.

1996. asutas Aoki oma plaadifirma, kust on esile tõusnud The Chainsmokers, Zedd ja Bloody Beetroots. Lisaks kuulub Aokile aasta jooksul kõige rohkem reisinud muusiku Guinnessi maailmarekord. Aoki andis ühe aasta jooksul üle 300 kontserdi erinevates maailma paikades.