Michael Mayo: soovin, et mu muusika ja ideed lendaksid

Michael, sinu kontsert Eestis 11. märtsil on väga oodatud. Kas oled midagi kuulnud Eesti jazzimaastikust või Jazzkaar festivalist?

Ausalt öeldes ei ole! Aga ma olen kuulnud, et Eesti on tõesti ilus maa ja ma ootan väga, et seda natuke tundma õppida.

Sinu vanemad on hinnatud muusikud ja sa kasvasid üles legendide, nagu Diana Ross ja Stevie Wonder, keskel. Kuidas see sind muusikuna mõjutas?

Arvan, et minu jaoks oli see suur kingitus, et sain juba nii noores eas olla nii kõrgetasemelise muusika keskel. Muidugi ei mõistnud ma, et see oli midagi erilist, kuni veidi vanemaks sain – minu jaoks tundus kõik see väga loomulik. Õppisin nii palju lihtsalt oma ema ja isa jälgides ning neid erinevates muusikalistes olukordades kuulates.

Sinu viimane album "Fly" on väga hästi vastu võetud. Palun valgusta meid, mis seda inspireeris ja kuidas kulges loomeprotsess?

See projekt oli minu jaoks eelkõige õppimine, kuidas lahti lasta, oma instinkte usaldada, pühendada rohkem aega oma kujutlusvõimele ning tegeleda vähem enesetsensuuriga. Loomeprotsess oli väga orgaaniline – ma teadsin, millist üldist meeleolu albumile soovisin. Tahtsin, et see oleks helge, mõtlik ja vaba. Seetõttu otsustasin selle nimeks panna "Fly" ("Lenda"), sest ma soovisin, et mu ideed ja muusika just seda teeksid.

Kui sa hakkad lugu kirjutama, kas alustad tavaliselt meloodiast, sõnadest või hoopis mingist emotsioonist, mida tahad väljendada?

Tegelikult alustan ma tavaliselt rütmist ja harmooniast. Sageli mõtlen välja mingi gruuvi, lisan sellele harmoonilise progressiooni, siis üldise meloodia ja lõpuks tulevad sõnad. Ma lasen tavaliselt muusika meeleolul määrata, millest lugu hakkab rääkima.

Sa oled teinud koostööd väga eriilmeliste artistidega. Kas mõni koostöö on olnud sinu jaoks eriti märgilise tähendusega?

Muidugi, tuuritada koos Herbie Hancockiga oli täiesti uskumatu unistuse täitumine ning avas mu silmad ja kõrvad uutele asjadele. Salvestamise mõttes oli osalemine Ben Wendeli albumil "High Heart" koos Nate Woodi, Gerald Claytoni, Joe Sandersi ja Shai Maestroga kindlasti üks minu tipphetki. Ma olen nende kõigi fänn nii kaua olnud, et tundsin end nagu kala kuival – see oli täiesti sürreaalne.

Kui sa saaksid valida ükskõik millise artisti, kellega koostööd teha, siis kes see oleks ja miks?

Nii raske on valida vaid ühte! Esimesena tulevad pähe Bobby McFerrin, Cecile McLorin Salvant, Brandy, Moonchild, Tigran Hamasyan või isegi artistid nagu Alex Isley või Jazmine Sullivan. Ma armastan nende loomingus erinevaid asju, aga neid ühendab musikaalsus, loovus ja lihtsalt see õige vibe.

Mida võivad kuulajad sinu Tallinna kontserdilt oodata?

Mängime muusikat uuelt albumilt "Fly" ja ka mõned lood varasemalt albumilt "Bones". Võib-olla tuleb esitusele isegi paar uut lugu, mida keegi pole veel kuulnud. Tuleb suurepärane show!