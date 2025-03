Tallinnas esilinastub Balti riikide rulamaastikku tutvustav dokfilm

Esilinastusel on kohal mitmed ekstreemsportlased, sealhulgas filmi autor, Läti rulasõitja Edvard Gaba, kelle sõnul pole "Baltic Way" lihtsalt rulafilm, vaid kogukonna ja vabaduse lugu. "1989. aastal ühendasid kaks miljonit inimest käed üle Eesti, Läti ja Leedu, et seista Balti ketina oma vabaduse eest. Aastakümneid hiljem ühendab uus põlvkond samu tänavaid omal moel – rularatastel. See film on austusavaldus meie kogukonnale ja ühisele rulakultuurile," kirjeldas Gaba.

Filmimise käigus rändas meeskond läbi Baltimaade unikaalsete paikade – lagunevad nõukogudeaegsed hooned, mahajäetud tehased ja tuntud linnaväljakud, mis peegeldavad piirkonna ajalugu ja kultuuri. Dokumentaalis teevad kaasa Baltikumi parimad rulatajad, nende seas ka Eesti rulasportlased Meelis Erm, Kristo Õismets, Jakob Aruvald ning Nils-Eerik Vesberg.

"Iga tõuge ja kukkumine selles filmis aitas tugevdada sidet kolme riigi rulakultuuri vahel. See teekond näitas selgelt, et piirid meie riikide vahel eksisteerivad vaid kaardil – tänavatel, parkides ja betoonrampidel oleme üks ja muudame Baltikumi üheks suureks mänguväljakuks," rääkis dokumentaalis kaasa löönud rulasportlane Meelis Erm.

Sõpruse kinos 7. märtsil kell 21.00 toimuv esilinastus on tasuta, Tallinnas toimuvale seansile järgnevad linastused Riias ja Vilniuses.