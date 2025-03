Linnateater jätab aktsiooniga "Pika päeva rühm" hüvasti Salme kultuurikeskusega

Tegemist ei ole klassikalise teatriõhtuga, vaid loomingulise ettevõtmisega, milles on oma osa ka publikul. "Aktsioon. Pika päeva rühm" on kavas vaid loetud õhtutel ning on omamoodi hüvastijätuks Salme Kultuurikeskusega enne Laiale tänavale tagasi kolimist.

Tegijaid on ajendanud küsimus, kust leida lohutust ja rõõmu, kui, paavst Innocentius III sõnu kasutades, inimene on vaid "kõhutäide ussile, mädahunnik, mis haisema jääbki, kohutav läga". Koos hilisõhtuste teatrikülastajatega püütakse jõuda lähemale iseenda tundmaõppimisele ja uurida, mida tähendab kohata päriselt teist inimest.

"Algimpulsse seda aktsiooni teha oli kaks: see ruum ning need inimesed, kellega koos me seda tegema hakkasime. Teatri kõige värskemate liikmetena huvitasid meid küsimused kontaktist: mis on see, mis seob meid mingisuguse ruumiga, ajaga, inimestega või siis näiteks paavst Innocentius III," sõnastasid Hele ja Laurits.

Aktsiooni truppi kuuluvad lisaks Murule ja Palumaale veel Simo Andre Kadastu, Külli Teetamm ja Epp Eespäev, dramaturg on Andreas Kübar, kunstnik Linda Mai Kari, helikujundaja Arbo Maran, kostüümikunstnik Maris Mihašova ja valguskunstnik Chris Kirsimäe.